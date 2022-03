‘Verontrustende teksten’ over damherten in Provinciale Staten

,,Het CDA Hoeksche Waard heeft terugkoppeling gehad van de provincie dat van de drie opties (de situatie laten zoals ze is, de populatie wegnemen of de populatie actief beheren) alleen optie 1 definitief is afgevallen. Ze neigt wel naar optie 3, maar de provincie wil dat besluit pas nemen na zorgvuldig overleg met alle betrokkenen in het gebied. Dus optie 2 is nog niet van de kaart.’’

Tania Heimans, raadslid van GroenLinks Hoeksche Waard, deelt de zorgen van De Boon, die over het damhertendossier een WOB-verzoek indient bij Provinciale Staten. ,,Wat er door gedeputeerde Meindert Stolk van het CDA werd medegedeeld, baart zorgen. We waren in de veronderstelling dat de provincie niet in hoger beroep zou gaan tegen de uitspraak van de rechter dat de populatie niet mag worden ‘geruimd’. Maar nu wordt er een nieuwe juridische toets uitgevoerd naar waarom de provincie door de rechter is teruggefloten.’’

Nieuw besluit

Stolk liet in de commissievergadering weten dat ‘de rechter in feite heeft gezegd dat wat er nu lag, niet rechtsgeldig was. Dit was wegens gebrek aan juridische onderbouwing. Het was niet dat hij het om inhoudelijke argumenten geen goed idee vond. Daarbij gaf de rechter aan dat we in hoger beroep kunnen, maar gaf hij ook de hint, een advies bijna: oké, neem daar kennis van en maak pas op de plaats om tot een nieuwe afweging te komen. Dat heeft ervoor gezorgd dat we hebben gezegd: we gaan niet in hoger beroep, maar beginnen wel een procedure om te komen tot een nieuw besluit. Daar zijn we nu hard voor bezig.’