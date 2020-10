Verse piepers op je stoep: jonge ondernemers Bas en Mels (19) vinden gat in de markt

Dit actieplan belooft iedere mbo’er een stage­plaats: ‘Jongeren worden enorm de dupe van deze crisis’

20 oktober Nu al komen 1500 mbo’ers in de regio in de problemen omdat zij geen stageplaats kunnen vinden vanwege corona. Om te voorkomen dat deze studenten hun diploma niet kunnen behalen, wordt een actieplan opgesteld. De belofte is groot: in februari heeft iédere mbo’er een stageplaats.