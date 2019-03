Verwaarloosde pony met ontstoken hoeven ingeslapen

De dierenpolitie in de Hoeksche Waard heeft gisteren een verwaarloosde pony aangetroffen met verkeerd gekapte hoeven. Het dier liep daardoor op het bot, had meerdere ontstekingen en is ingeslapen omdat het ondraaglijke pijn had. Tegen de eigenaar is proces-verbaal opgemaakt.