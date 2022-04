Vette knipoog naar de zomer bij ‘indoor’ Bram Roza-festival

Leerlingen die naar school komen om iets te leren, dat is wennen voor deze Amerikaan­se

De Amerikaanse Madison Juersivich weet niet wat ze meemaakt, als stagiaire op een Nederlandse middelbare school. De 21-jarige is hier zelfs zo gelukkig, dat ze wil blijven. In haar geboorteland staat haar beroep namelijk onder druk op een manier die we ons hier (nog?) niet voor kunnen stellen. ,,Belangrijke onderwerpen worden in toenemende mate stilgezwegen.”

18:22