Vierde reanimatie in drie jaar tijd: 'Een ambulance went nooit'

De schrik zit er flink in, in Healthclub Fitscore in Strijen. Dit weekend werd tussen de halters een man gereanimeerd. Al de vierde in drie jaar tijd.

,,Hij ademt niet meer. Hij ademt niet meer!'' Martin van Eck (57) uit Maasdam springt van zijn fitnesstoestel af, rent door de entree en rukt de aed (automatische externe defibrillator) van de muur. Als hij terugkomt in de sportzaal, is fitnessinstructrice Carina Schaap (24) al begonnen met 'pompen'. Fred, die door de klap een hoofdwond heeft, ligt nog altijd levenloos in een plas bloed op de vloer.

In luttele seconden handelen Van Eck en Schaap volledig op de automatische piloot. Ze doen precies wat hen tijdens de cursus is geleerd. Drie keer lijkt hij bij bewustzijn te komen. Evenzoveel keer valt hij weer weg.

Quote Iedereen pakte direct zijn of haar rol Wim Kleijn Schaap blijft pompen op de borst van het slachtoffer, maar merkt dat de beweging fysiek loodzwaar is. ,,Ik kon het bijna niet meer volhouden. Je moet écht hard drukken'', zegt ze. Van Eck nam het van haar over en drukte met al zijn kracht op de borst van het slachtoffer. ,,Ik voelde en hoorde zijn ribben kraken. Dat schijnt normaal te zijn'', zegt hij.



Van Eck en Schaap krijgen bijval van sportschoollid Wim Kleijn, die besluit mond-op-mondbeademing toe te passen. ,,Alle stukjes vielen op zijn plaats'', zegt Kleijn. ,,Iedereen pakte direct zijn of haar rol. Gelukkig is het goed afgelopen.''

Vierde keer

Dat is niet voor het eerst, zegt eigenaar Jack Heynen. ,,Dit is de vierde keer in drie jaar tijd dat we de aed moeten gebruiken. Vier keer is het goed afgelopen. Deze keer is dat te danken aan Carina, Martin en Wim. En aan de medewerkers van de ambulance en de politie. Die bleven heel rustig toen ze hier aan kwamen.''

Zo'n zestien jaar geleden kocht Heynen een aed. ,,Spijtig genoeg pas na een dramatische gebeurtenis'', zegt hij. ,,Zo'n machine was toentertijd net nieuw en vrij duur. We hebben er over getwijfeld. Maar toen ik op vakantie in Spanje was, werd ik gebeld. Er was iemand overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Daarna hebben we er direct een aangeschaft. We hebben hem nu vier keer nodig gehad. Maar nee, een ambulance op de stoep went nooit.''