Vlag halfstok in Hoeksche Waard voor slachtoffers aardbevingen in Turkije en Syrië

In deze tour komen oude beelden en verhalen voorbij van de Watersnood­ramp uit 1953

In De Stêêne Hut in Numansdorp werd de Watersnoodramp herdacht met de lancering van een audiotour langs veertien plaatsen aan het Haringvliet en Hollands Diep, waar de stormvloed flink heeft huisgehouden. Scan de QR-codes op de paaltjes langs de route en herbeleef, in beelden en verhalen, wat daar in 1953 gebeurde.

4 februari