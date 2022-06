Voetbalvereniging SHO ontvangt ‘Rookvrije Generatie Award’: ‘We willen echt als voorbeeld dienen’

Voor Dick Versteeg, bestuurslid jeugdzaken, kwam dat als een verrassing. ,,Maar het is ontzettend leuk dat we de award hebben mogen ontvangen.’’ Dat SHO, samen met negen andere initiatieven in de regio Zuid-Holland-Zuid, juist dinsdag de prijs kreeg, is geen toeval. 31 mei was het namelijk Wereld Niet Roken Dag, ooit bedacht door de wereldgezondheidsorganisatie om aandacht te geven aan de gevaren van roken.

Regionale prijs

,,Het is voor het eerst dat nu regionaal een prijs wordt gegeven’’, vertelt Marjola Engel, projectleider van het project ZHZ Rookvrij. ,,We hebben echt gekeken naar initiatieven die een voorbeeld kunnen zijn voor anderen en daar kwam onder andere de voetbalvereniging in Oud-Beijerland uit naar voren.’’ Sinds 2020 mogen volwassenen bij SHO niet roken op tijden dat kinderen aan het trainen zijn of een wedstrijd spelen.

Quote Ik dacht ook dat het overal vanzelf­spre­kend was dat je niet rookte op plekken waar kinderen veel zijn, maar blijkbaar niet Dick Versteeg, bestuurslid jeugdzaken SHO

,,Roken hoort niet op een plek waar kinderen naar toe komen voor hun gezondheid. Ik dacht ook dat dit overal vanzelfsprekend was, maar blijkbaar niet’’, aldus Versteeg. Ingrijpen als iemand het toch deed, heeft hij weinig hoeven doen. ,,Tuurlijk staken sommigen in het begin wel een sigaret op vlakbij zo’n ‘rookvrije generatie’-banner, maar als je er naar wees, maakten ze hem uit.’’

Voorbeeld

De vereniging gaat na de zomer nog een stap verder: ze wordt volledig rookvrij. Buiten het terrein wordt een plek gemaakt waar mensen eventueel alsnog een sigaret kunnen opsteken. ,,We gaan zien hoe dat gaat, maar we willen hiermee echt als voorbeeld dienen voor andere verengingen om dit ook te doen. Dat is belangrijk voor onze kinderen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.