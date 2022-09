Voetbalvereniging Strijen wéér doelwit van overlast en vernielingen: ‘Ouders, spreek uw kinderen aan’

Eerste editie Wandel Feest Hoeksche Waard stijf uitver­kocht

Het Wandel Feest Hoeksche Waard, dat zaterdag van start gaat, is nu al een succes. Stijf uitverkocht vertrekken die ochtend 750 deelnemers vanaf de Kees Verkerkbaan in Puttershoek voor een bijzonder parcours over een afstand van 12,5 of 25 kilometer.

15 september