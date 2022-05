Volleyballen is voor zussen Evi en Iza ook dansen én veel lachen in TikTok-filmpjes: ‘Iedereen gaat goed met elkaar om’

Vers Hoeksche Waard op oude voet verder

Vers Hoeksche Waard blijft Vers Hoeksche Waard. De naamsverandering in De Kersenkas is alweer van de baan. Vanaf 12 mei zou oprichter Edwin Esmeijer de kar verder trekken met Remco van de Lagemaat, voorheen eigenaar van Bistro du Bac en Bar Berta in Rotterdam, maar die samenwerking is voortijdig beëindigd.

24 april