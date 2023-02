VoorWaards neemt meer tijd voor klachten HW Wonen, debat over corporatie uitgesteld tot maart

Eerst die kies, nu een ‘scheve’ rug: pech achter­volgt Hollaar ook op NK: ‘Train niet om zevende te worden’

Pech achtervolgt Louis Hollaar (24) in zijn eerste jaar bij Reggeborgh. Zat eerst een ontstoken verstandskies de Numansdorper in de weg om goed te kunnen presteren, deze week vergooide een schots en scheve rug zijn NK afstanden en moet hij maar hopen dat niet heel zijn seizoen voorbij is.

6 februari