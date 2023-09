Vorig jaar geopende ruiterpad in Strijen volledig overwoekerd: ‘Doodzonde van onze belastingcenten’

Liliane (45) gooide leven radicaal om door ziekte: ‘Toen ik het gezicht van de arts zag, wist ik: ik ben de klos’

Een sportdag organiseren met als thema ‘Fight to Cancer’. Dat is voor Liliane eigenlijk een beetje dubbel, want het is vooral vechten mét de ziekte voor haar. Al sinds 2015 doet ze dat, toen ze tijdens een onschuldige operatie plots een gigantische bloeding kreeg. ,,Toen die arts het zei, wist ik direct: ik ben de klos.’’ Haar leven gooide ze radicaal om en ze deelt nu hoe.