Vrouw (89) in Puttershoek opgelicht door tweetal dat zich voordeed als bankmedewerkers

Kasper (14) handelt in hooi en stro: ‘Het is een uit de hand gelopen hobby’

Hooi en stro. Voor een enkele tiener uit de Hoeksche Waard bekend als ondergrond voor een amoureus samenzijn na een brallerig schuurfeest. Bij Kasper van der Wel (14) gaat zijn gezicht er evenwel van in de plooi. Als ‘kleine man’ achter HW Fourage - met vader Chris als ‘grote man’ - is hij ondernemer in hooi en stro. ‘We zijn de enige in de Hoeksche Waard die dít doen: midibalen persen voor particulieren en zakelijke klanten’.

13 juli