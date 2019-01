Vrouw doet aangifte van mishandeling en levert bruikbare compositietekening aan van dader

Poll 'P+R bij busstation Heinenoord om over te kunnen stappen'

9:15 Parkeerplaatsen bij belangrijke knelpunten in het openbaar vervoer raken in Rotterdam voller en voller. Het geeft het belang aan van een goede ov-verbinding voor forenzen. Maar in de Hoeksche Waard ontbreekt juist zo'n groot P+R-terrein. ,,Het wordt nu wel tijd.''