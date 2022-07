Vuilniswagens halen afval eerder op om de hitte voor te blijven

Marianne (19) wil dolgraag melkveebe­drijf van ouders overnemen: ‘Overheid maakt het er niet gemakkelij­ker op’

Ze voelt niet de behoefte om Schiphol of de Botlek te blokkeren. Maar Marianne Oudijk (19), die zich samen met haar broer opmaakt het melkveebedrijf van haar ouders over te nemen, snapt de frustraties van sommige boeren heel goed. Zelf koos ze voor een stiller protest. Ze zette haar boerderij in Strijen ‘te koop’. Een ludieke actie van het NJAK met een inktzwart randje.

9 juli