Waar een zaterdagje Beursplein al niet toe kan leiden: zeventigers Toon en Gerda alweer zestig jaar samen

Gerda is in Strijen geboren. Toon woonde destijds in Poortugaal en werkte in Rotterdam. Het inmiddels zestig jaar getrouwde koppel leerde elkaar kennen op het Beursplein in Rotterdam. Toen hij in 1961 op een zaterdag na het werk even de stad in ging, zag hij Gerda. Zij was met haar bazin en kinderen op weg naar het Russisch Staatscircus in Ahoy. Ze hebben elkaar daarna kaartjes en brieven geschreven en werden verliefd.