Waarnemer Charlie Aptroot wil in de Hoeksche Waard geen stempel drukken, maar wel over alles meepraten

Na Wassenaar, Voorschoten en Hilversum is de Hoeksche Waard uw vierde waarnemersklus. Bent u de ideale tussenpaus?

(lachend) ,,Ongetwijfeld. Het waarnemerschap is geen stageplaats. Als er een gat valt, wil de commissaris van de Koning graag iemand die ervaring heeft en die meteen aan de bak kan. Ik heb waargenomen in Wassenaar terwijl ik gelijktijdig burgemeester in Zoetermeer was omdat ik Wassenaar al kende en het in de buurt was. Nu ben ik ook weer aan de slag gegaan, omdat er opeens een gat ontstond. Zelfs nu ik op een pensioenleeftijd zit, vind ik het geweldig en doe ik het graag.’’