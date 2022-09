Waarom een Oekraïense overwinning ook goed nieuws is voor woningzoekenden in de Hoeksche Waard

Oekraïners zijn blij met de opvang in Piershil, maar: ‘Het is niet thuis’

De dorpelingen zijn vriendelijk, het eten is goed, maar ze zouden niets liever willen dan terugkeren naar hun land als het daar weer veilig is. Dat is kort samengevat hoe Oekraïners hun verblijf in Piershil omschrijven. ,,Want thuis is toch thuis.’’

