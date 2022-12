Waarom het toch zo vaak vast staat op de ‘Route 66 van Hoeksche Waard’ (en vier andere vragen)

Voormalig akkerland in Numansdorp krijgt nieuwe bestemming als eerste flexwijk van Hoeksche Waard

Bewoners rondom de Wethouder Van der Veldenweg in Numansdorp krijgen over enige tijd nieuwe buren. Zo’n veertig tot vijftig huishoudens in totaal, die hun intrek nemen in ‘tijdelijke woningen’ die binnenkort gebouwd worden in het polderland waar zij nu nog vrij uitzicht over hebben. De beoogde bewoners: Hoeksche Waardse starters en woningzoekenden, maar ook statushouders en mogelijk Oekraïense vluchtelingen.

