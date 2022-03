Waterstoftankstation in Heinenoord officieel geopend: ‘Weer één stap dichter bij ons doel’

Het spande erom, maar Oranjevere­ni­ging kan honderdja­rig jubileum toch vieren: ‘Nu nog goed weer!’

Honderd jaar oud worden en dan geen feestje kunnen vieren? Bij de Oranjevereniging ’s-Gravendeel hielden ze er tot half februari serieus rekening mee. Nu het coronagevaar in ons land is geweken, werken ze in het Seuterdorp nu al toe naar de bijzondere editie van Koningsdag.

2 maart