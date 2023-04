Weer een ‘ouderwets’ Holder Treffen in Mookhoek

COLUMN Uitkijken op meestal behoorlijk middelmati­ge hoogbouw? Wen er maar aan

Wen d’r maar aan beste mede-Dordtenaren… ons uitzicht verandert. Onlangs schreef ik nog over dat hoge appartementencomplex dat momenteel aan het Euryzaplein in Zwijndrecht verrijst en zonder daar nou direct een waardeoordeel aan te verbinden, feit is en blijft dat deze torenflat in esthetisch opzicht wel degelijk van invloed is op het Dordtse historische stadsgezicht.