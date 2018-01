Weer stoffelijk overschot opgegraven in onderzoek naar insulinemoorden

In het onderzoek naar Rahiied A. (21) die wordt verdacht van zeker drie moorden in verzorgingshuizen is opnieuw een stoffelijk overschot opgegraven. Het gaat om een bejaarde vrouw uit Ridderkerk. Het is de derde keer dat een al langer geleden ter aarde besteld lichaam voor onderzoek naar het NFI is overgebracht.