Weer tegenslag voor Windpark Oude Maas: proefdraaien opnieuw uitgesteld

De windturbines ‘vergallen’ het uitzicht van Herman Appers al enige tijd, wanneer hij vanuit zijn appartementencomplex Duykerzight in Barendrecht naar buiten kijkt. ,,Het proefdraaien is door stormschade uitgesteld, maar dat kan toch nooit zó lang duren? Uit betrouwbare bron hoorde ik dat wat aan de hand is met de dijken waarop de turbines staan.’’

Ronald Kloet van Renewable Factory, samen met Eneco eigenaar en exploitant van Windpark Oude Maas, heeft een andere kijk op de zaken. ,,De turbines staat nog op de rem, omdat het Duitse bedrijf Nordex is gehackt. De turbines kunnen geen contact maken met de hoofdserver van Nordex, omdat daar alles besmet is. Dat is de reden.’’

Geduld

,,Voor de rest is er niets aan de hand’’, vervolgt hij. ,,In eerste instantie dachten we dat het zou kunnen meevallen, maar dat doet het dus niet. We vinden het jammer, want behalve turbine 3 zijn alle turbines klaar om te draaien. We moeten dus nog even geduld hebben. Hoelang nog? Het zou morgen opgelost kunnen zijn, maar dat denk ik eigenlijk niet.’’