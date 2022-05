Weggelopen of gedumpt? Alles wijst er op dat het baasje van Wodan van hem af wilde

Vragen aan college over impact windturbi­nes op huizenprij­zen: ‘nog niks over gehoord’

Windmolens nabij woningen zal invloed kunnen hebben op de woonwaarde, blijkt uit eerder onderzoek van bureau TNO. In de Hoeksche Waard staan inmiddels vijf windparken, maar is daar door de gemeente wel rekening mee houden? Mireille Louwerens-Huys, burgerraadslid van BurgerBelangen, stelt er daarom vragen over aan het college.

12 mei