Wel het huis, niet het beestje: man moet paard aan zijn ex geven na relatiebreuk

De man en vrouw kregen begin 2020 een relatie met elkaar. Het ging zo goed, dat ze besloten in Numansdorp een huis te kopen om in te gaan samenwonen. Het ideaal van huisje-boompje-beestje leek helemaal compleet met de aankoop van een paard begin februari 2022. Leek, want nog diezelfde maand gingen ze uit elkaar.

De twee kwamen overeen dat hij in het huis mocht blijven wonen, maar heet hangijzer bleef het paard. De man meende dat het dier van hem is omdat hij de helft van de aanschafprijs van 9000 euro heeft opgehoest. De vrouw bestreed dat, want het is haar naam die onder de koopovereenkomst met de stal staat. De rechter ging in die redenering mee en daarmee is het paard dus van haar. Daar hangt wel een voorwaarde aan: ze is hem nog wel zo’n 4.500 euro verschuldigd, oftewel het deel dat hij had voorgeschoten.