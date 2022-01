‘Welke gek koopt er nou een watertoren’, vroeg Nelly zich af: het bleek haar eigen kleinzoon

In zijn zelfverbouwde pand in het Oude Noorden (‘Ik ben geen handige Harry. Mijn opa heeft geholpen en veel voorgedaan, en vrienden en kennissen hebben veel werk verzet’) lacht Daelmans smakelijk om de anekdote. ,,Oma had een artikel gelezen waarin werd geschreven dat de watertoren te koop stond. ‘Welke gek zou dat nou willen kopen?’, zei ze toen. Toen ik twee, drie maanden later er serieus mee aan de slag ging, schaamde oma zich wel een beetje. Hahaha.’’