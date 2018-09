Wie heeft er zin in een zak patat met spruitjes?

,,Echt heel lekker", garandeert eigenaar Esmeralda van der Linden. ,,Nu ben ik ook wel een spruitenfan, maar voor wie dat niet is, is de spruitenstoof toch het proberen waard. Omdat niet iedereen van de bittere smaak van spruitjes houdt, bakken we ze namelijk in een groentebouillon. Over het patatje komt ook bechamelsaus, spekjes en peterselie. Ik heb het gisteren voor het eerst geproefd. Ik was meteen fan."