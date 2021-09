Wie is de Veiligste Chauffeur? Vader en zoon strijden tegen elkaar tijdens NK: 'Ik geef hem niks cadeau’

Hier worden vluchtelin­gen wel met open armen ontvangen: ‘Het zal je lot maar zijn’

10 september Opnieuw heropent het azc in ’s-Gravendeel haar deuren. Voorlopig gaat het om een tijdelijke opvang van 375 vluchtelingen voor zes tot twaalf maanden. In ‘s-Gravendeel zijn ze niet verrast en staan ze er voor open. ,,De wereld staat in brand, het zal je lot maar zijn dat je moet vluchten.‘’