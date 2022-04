Wielerhart voor Hoeksche Waard van onderscheiden Johan Gouweloos blijft ook in Limburg kloppen

Uit het oog is bepaald niet uit het hart. Hoewel Johan Gouweloos (66) met zijn echtgenote inmiddels al een jaar in de provincie Limburg vertoeft, is de band met de Hoeksche Waard nog steeds warm. De opsomming van zijn inspanningen voor de wielersport in het algemeen en op het Zuid-Hollandse eiland in het bijzonder bleken een prachtige basis voor een succesvolle voordracht voor een lintje. Hij is nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.