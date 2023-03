Woning in Oud-Beijerland gesloten na drugsvondst

Lukt het Excelsior nog om de boel om te keren? ‘Deze groep kan geen degradatie­voet­bal spelen’

Excelsior is in een vrije val beland en stevent af op degradatie. De Rotterdammers verloren al vijf keer op een rij. Degradatiestressdeskundigen Rob Jacobs en Robert Maaskant zien het somber in. ,,Het water staat nu al tot aan de kin. Als ze zondag verliezen, staat het helemaal tot aan de lippen.”