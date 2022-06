Woongenot Gerrie wreed verstoord door komst van enorm appartementencomplex: ‘Een nachtmerrie’

De vastgoedontwikkelaar Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. uit Hoofddorp kocht het pand aan de Scheepmakershaven - een voormalige sigarenfabriek - in 2020. ,,Toen we hier kwamen wonen, waren we niet zo naïef dat we dachten dat er nooit wat met het pand zou gaan gebeuren in de toekomst’’, zegt Dahler. ,,Wel waren we er vanuit gegaan dat als er appartementen zouden komen, die zich tot het hoofdpand zouden beperken. Nu komen er dus 26 appartementen over de hele lengte van het perceel, en niet 11 meter maar 13 meter hoog.’’