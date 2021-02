Zelfgemaakte loempia's en dumplings: Mary-Ann kan ze éindelijk legaal verkopen vanuit haar foodkraam

Verenigin­gen in Hoeksche Waard laten leden digitaal stemmen

27 januari Ledenvergaderingen gaan niet door, maar er moeten wel besluiten genomen worden, zoals het vaststellen van de begroting of het kiezen van een nieuwe voorzitter. Daar is iets op bedacht: verenigingen in de Hoeksche Waard brengen via Onlinestemtool.nl hun stem uit.