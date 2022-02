Zelfs in China en Amerika zijn mensen fan van levensechte poppen van Kim: ‘Best een eer’

Hergebruik en reparatie is de leidraad in het Circulair Ambachts­cen­trum: ‘Een mooie dagbeste­ding’

Materialen weggooien en apparaten met het kleinste gebrek meteen weg mikken, is zó ontzettend twintigste eeuw. In het Circulair Ambachtscentrum dat dit voorjaar in Oud-Beijerland opent, is hergebruik en reparatie de leidraad. En passant vinden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt er een mooie en sociale dagbesteding.

31 januari