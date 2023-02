Zijn vrouw en kinderen weer kunnen zien, al zijn het dan maar hun contouren - is de hartenwens van Hein

VIDEO Dit is waarom de blinde Hein Noortman een pijlsnelle Lotus kocht

Hein Noortman uit Mijnsheerenland nam onlangs een opzienbarend besluit: hij kocht de exclusieve, bloedmooie sportwagen waar hij al zo lang van droomde. Toch wist de autoverkoper niet wat hem overkwam. Want Noortman is blind, sinds een bijna fataal klimongeluk drie jaar geleden. ,,Ik had sterk het gevoel dat dit was wat ik wilde doen."