Zó maak jij een National Geographic-waardige foto van de Melkweg

Bar Paco gaat over zes weken open in Oud-Beijerland

30 juli Het Vierwiekenplein in Oud-Beijerland krijgt over zo'n zes weken een nieuwe uitgaansgelegenheid: Bar Paco. Eigenaren van de nieuwe zaak die in het pand van restaurant De Beren komt, zijn Patrick en Arco Monster uit Oud-Beijerland. Ervaring hebben de broers genoeg, want ze zijn ook eigenaar van de populaire cafés Van Speyck en Het Hart in het centrum van Oud-Beijerland.