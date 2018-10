Zoektocht politie in Oud-Beijerland naar vermiste Mona (79) uit Delft

Zoon

Mona Baartmans (79) wordt al enkele weken vermist. Haar zoon Ton L. (60) uit Oud-Beijerland is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar verdwijning. Zijn aanhouding zorgde voor een grote schok in de buurt.



L. haalde zijn moeder zondagmiddag 23 september op in Delft. Ze bezochten haar echtgenoot die wordt verpleegd in een Haags verzorgingstehuis. De Oud-Beijerlander zegt dat hij zijn moeder na de visite terug naar de Delftse binnenstad bracht. Ze zou de laatste honderd meter naar haar huis lopen. Hij reed in een zwarte Renault Megane. De politie is op zoek naar zes specifieke getuigen die deze auto zouden kunnen hebben gezien.



De volgende ochtend ontdekte de werkster echter dat Mona niet thuis was gekomen. De pillen die ze zondagavond zou slikken, lagen nog op het aanrecht.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard en omstreken? Schrijf je hier gratis in!