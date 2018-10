Zoektocht politie in Oud-Beijerland naar vermiste Mona Baartmans

Idee voor computer­spel eindigt in bouw van enorme hennepkwe­ke­rij

9 oktober Wat begon als een investeringsplan voor een computerspel is geëindigd in een gigantische hennepkwekerij in Oud-Beijerland. Dat verklaarde Barendrechter Justus V. (52) vanochtend in de Rotterdamse rechtbank. De vijf andere verdachten waren afwezig.