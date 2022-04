Zomerkleding gezocht voor Oekraïners in Piershil

Dominee Kees Groenen­dijk dankbaar voor zoveel enthousias­me bij opvang vluchtelin­gen in Piershil

Waar kleine dorpen groot in kunnen zijn! De kerken en dorpsverenigingen van de Korendijk kwamen meteen in actie na het zien van de mensonterende beelden van de oorlog in Oekraïne. Het voormalige gemeentehuis in Piershil werd de gemeente Hoeksche Waard aangereikt als vluchtelingenlocatie en tal van vrijwilligers (‘tegen de honderd’) staken meteen hun handen uit de mouwen om het gebouw bewoonbaar te maken.

19 maart