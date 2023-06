Zwaarbewolkt in Hoeksche Waard vanochtend

Echte Spijkenis­ser worstelt na degradatie met schuldge­voel: ‘Dit had ik nooit verwacht’

De spelers van Spijkenisse werden zaterdag hard getroffen. Ze hadden een kans om LRC uit te schakelen en zo een plek in in de vierde divisie veilig te stellen, maar ze slaagden er niet in. De ploeg uit Leerdam sloeg in de laatste minuten toe: 2-1. Na de degradatie verzuchtte trainer Peter Wubben: ,,Dit is het verhaal van het hele seizoen.”