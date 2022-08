Zwemmen bij De Oude Tol? Prima, maar blijf binnen de ballenlijn

Het had feestjaar moeten zijn, maar juwelier is voor tweede keer doelwit van geweld: ‘Het is een ravage’

‘H-hallo....’ De stem aan de andere kant van de lijn klinkt wat hees, krakerig, verslagen. Juwelier Bijland aan de Oost-Voorstraat in Oud-Beijerland is in de nacht van zondag op maandag het doelwit geworden van een plofkraak.

15 augustus