Aha! Dus daarom staan er allemaal bijzondere objecten in het Twickelpark

Bebloede man zakt in Deventer door zonne­scherm en vlucht: ‘Hij klom meteen door, over de muur naar mijn buren’

Grote verbazing in de Bekkumerstraat in Deventer. Een bebloede man rende over daken en door achtertuinen. Waarom hij dit deed en waar het bloed vandaan kwam is niet duidelijk. De man is zwaargewond met een traumahelikopter naar het Isala ziekenhuis in Zwolle gebracht.