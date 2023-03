Albert Schimmelpenninck, oud-rentmeester van landgoed Twickel: ‘Met BBB wordt het echt niet beter’

Scooter klapt op auto onderaan Wilhelmina­b­rug in Deventer

Het verkeer dat in Deventer de IJssel wil oversteken via de Wilhelminabrug of het Emmaplein wil ronden, rijdt zichzelf aan het begin van de avond een beetje vast. Een scooterrijder die vanaf de brug kwam, is vol op een afslaande auto geklapt.