Alleen schedel vermoorde nachtwaker Herman uit Goor wordt meegenomen

Turkse Tukker Deniz Türüc voetbalt al jaren in Istanboel: ‘Denk dat FC Twente kansloos is’

Er is een Enschedeër die alles weet van Fenerbahçe. Deniz Türüc (30) woont al vier jaar in Istanboel en speelde bij de Turkse grootmacht, donderdag de tegenstander van FC Twente. En dat is de club waar het kind van de Wesselerbrink opgroeide.