Amoureus avontuur in de bedrijfsbus na het School- en Volksfeest in Goor, of toch een echtelijke ruzie?

Weer tbs voor Wilfred F. die jonge vrouw (19) van fiets trok en aanrandde in donker buitenge­bied Tubbergen

De man die in het buitengebied bij Tubbergen een jonge vrouw van de fiets trok, mishandelde en aanrandde is veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met voorwaarden. De nachtelijke fietstocht na een carnavalsfeest in Tubbergen veranderde vorig jaar voor de 19-jarige vrouw uit Agelo in een bijna-doodervaring.