Autobedrijf Neplenbroek in Diepenheim zoekt monteurs, en wie de beelden bekijkt snapt waarom

Veel blikschade

Tot nu toe zijn er geen gewonden gevallen bij de incidenten, maar er is wél veel blikschade, weet Neplenbroek. Hij heeft al wat klanten met kapotte bumpers - en meer - mogen ontvangen bij zijn garage Autovakmeester Neplenbroek even verderop aan de Goorseweg. „Sommigen rijden door, maar de meesten stoppen en schrikken als ze zien dat de schade best groot is. Die paal zit goed vast. De huls lijkt licht, maar de kern is van metaal en is bevestigd met vier bouten. Dan weet je ’t wel. En we zijn al zo druk! Net als veel andere garages komen we monteurs te kort.”