Bentelo klaar om afgestoten kerkgebouw over te nemen, ‘maar pand gaat niet voor niks weg’

Hutten bouwen en in bomen klimmen doen kinderen bijna niet meer in Haaksber­gen: ‘Daarom is boompje planten heel goed’

Aan de naambordjes kun je zien wie welke boom waar heeft geplant in het Belevingsbos van de Natuurtafel Haaksbergen. Het is de bedoeling dat deze kinderen regelmatig even komen kijken hoe hun boompjes het hier doen. „En de oogst wordt verdeeld onder iedereen die wat voor het voedselbos doet”, verzekert groenadviseur Henk Westendorp.