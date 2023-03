Bob (10) uit Delden weet niet wat hem overkomt: opeens staat FC Twentespeler Michel Vlap in de klas

Bornse beachvol­ley­bal­ler Boermans eindelijk met vaste maatje weer op podium

Beachvolleyballer Stefan Boermans uit Borne heeft samen met Yorick de Groot zilver veroverd in het Challenge-toernooi in La Paz (Mexico). Een bijzondere prestatie, want de Tukker speelde voor het eerst sinds lange tijd weer eens samen met zijn vertrouwde partner.