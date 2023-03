Hof van Twente trekt de knip en betaalt mee aan regentonnen, groene tuinen en blauwe daken

‘Enschede: doe iets aan overlast van reizigers door ov-stakingen’

Inwoners van Enschede hebben last van de stakingen in het streekvervoer. Voor de gemeente is dat reden om te proberen de vakbonden en werkgevers weer om tafel te krijgen. „Maar daar gaan we niet over”, zegt wethouder Marc Teutelink op vragen van de PvdA.