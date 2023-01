Marlies en Renée laten vluchtelingen in Diepenheim kokkerellen voor fietsles: ‘Het gaat nu maar net goed’

Agenda Dennis 'Robinson’ Wilt leverde ook toppresta­tie en mag Sportgala Borne presente­ren (en meer)

BORNE - 35 Dagen overleven op een verder onbewoond eiland in Maleisië, terwijl je tal van uithoudingsproeven en complotten moet doorstaan met veel te weinig te eten. Dat is pas topsport. Een betere gastheer voor het Sportgala dan Dennis ‘Robinson’ Wilt is er dan ook niet. Dat en wat er meer is te doen de komende dagen in Borne en Zenderen.

17:00