‘De griepprik’ is een hoop werk voor een huisarts in Twente, óók als er niemand komt

TERUGBLIK Enschedese studenten verdedigen imago studenten­le­ven: ‘Een dispuut is meer dan alleen bier drinken’

ENSCHEDE – Ook dit jaar waren studentenverenigingen weer volop in het nieuws met verhalen over seksisme en uit de hand gelopen ontgroeningen. Maar volgens aspirant-leden van onafhankelijk herendispuut Pineut zijn dat uitzonderingen. „In Enschede gaat het er echt niet zo aan toe als in Amsterdam”, vertelt student Wilbrecht Verhoeven.

27 december