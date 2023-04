De lente kan nu echt beginnen, met het gejank van 350 paardenkrachten in Delden

Michelle uit Enschede heeft brutaal gestolen auto weer terug: ‘Ze hebben er van alles mee uitge­spookt, maar de kinder­stoel­tjes zaten er nog in’

Een paar dagen terug werden twee auto’s brutaal gestolen in Enschede en Losser. Vanwege bevroren ruiten stonden de auto’s van Zoë en Michelle even onbeheerd stationair te draaien. Zoë’s auto eindigde donderdag na een spectaculaire achtervolging met een crash in de sloot. Zaterdagavond werd die van Michelle teruggevonden in Enschede.